朝鲜外交官料和美国官员共同参加在华举行的论坛

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月20日 - 日本共同社称，朝鲜一名参与六方会谈的外交官周一抵达中国，料将参加美国核问题代表也会参加的一个论坛会议。

韩国的消息显示，Choe Son Hui是朝鲜外务省美国事务局的副局长。她也是朝鲜六方会谈代表团成员之一。

报导称，Choe料将参加在北京举行的东北亚合作对话闭门会议，该会议由加州大学圣地亚哥分校全球冲突与合作研究所（Institute on Global Conflict and Cooperation）主办。

美国国务院上周称，朝核问题六方会谈美国首席代表金成（Sung Kim）将参加此次会议。共同社指出，日本也可能派出朝核问题最高谈判人员参会。(完)