朝鲜外交官料和美国官员共同参加在华举行的论坛

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月20日 - 日本共同社称，朝鲜一名参与六方会谈的外交官周一抵达中国，料将参加美国核问题代表也会参加的一个论坛会议。
韩国的消息显示，Choe Son Hui是朝鲜外务省美国事务局的副局长。她也是朝鲜六方会谈代表团成员之一。
报导称，Choe料将参加在北京举行的东北亚合作对话闭门会议，该会议由加州大学圣地亚哥分校全球冲突与合作研究所（Institute on Global Conflict and Cooperation）主办。
美国国务院上周称，朝核问题六方会谈美国首席代表金成（Sung Kim）将参加此次会议。共同社指出，日本也可能派出朝核问题最高谈判人员参会。(完)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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