美特使确信对朝粮援不会被挪作他用

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京3月8日电---美国朝鲜人权事务特使罗伯特·金周四表示，有信心将对朝粮食援助送达最需要的人手中，但是没有宣布最终计划。
金指出，在北京与朝鲜官员进行的对话有助於清除粮食援助的行政障碍。
金称，粮食可能被朝鲜政府占为己有的担忧已经消除。
“我们进行了非常富有成效和积极的对话。我非常满意。”金在北京首都国际机场对记者说道。
金表示，会谈的主要议题之一是美国担忧援助能否送达最需要的人手中。当被问及他是否对此有信心时，金回答说“是”。
当被问及朝鲜是否将开始收到新的粮食援助时，金指出：“仍存在细节问题，并非所有问题都得到了解决。”
美国计划向朝鲜提供24万吨粮食，按月发运。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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