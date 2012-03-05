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时事要闻 | 2012年 3月 5日 星期一 08:59 BJT

美朝有望近期敲定粮食援助细节

路透华盛顿3月2日电---美国国务院周五称，美国和朝鲜将於下周在北京会面，敲定美国对朝粮食援助项目的细节，此举为重启核谈判开启了大门。

美国国务院朝鲜人权事务特使罗伯特‧金将於下周三和朝鲜官员会面，探讨粮食援助项目的技术问题和监控标准。

“我们预计粮食援助项目能够顺利进行，因为双方看似已有共识。”美国国务院发言人纽兰说道。

朝鲜周三宣布，将停止核试验并允许联合国观察员重返朝鲜，六方会谈有望重启。

美国相应承诺恢复对朝鲜进行粮食援助，尽管美国政府反复强调这两个问题并不直接相关。

美国计划按月分批向朝鲜提供总计24万吨粮食，包括玉米/大豆混合物、植物油和健康食品等。

纽兰指出，罗伯特‧金在北京与朝鲜官员会面将针对粮食运输和监控问题，从而确保粮食提供给最需要的人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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