美朝有望近期敲定粮食援助细节

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿3月2日电---美国国务院周五称，美国和朝鲜将於下周在北京会面，敲定美国对朝粮食援助项目的细节，此举为重启核谈判开启了大门。
美国国务院朝鲜人权事务特使罗伯特‧金将於下周三和朝鲜官员会面，探讨粮食援助项目的技术问题和监控标准。
“我们预计粮食援助项目能够顺利进行，因为双方看似已有共识。”美国国务院发言人纽兰说道。
朝鲜周三宣布，将停止核试验并允许联合国观察员重返朝鲜，六方会谈有望重启。
美国相应承诺恢复对朝鲜进行粮食援助，尽管美国政府反复强调这两个问题并不直接相关。
美国计划按月分批向朝鲜提供总计24万吨粮食，包括玉米/大豆混合物、植物油和健康食品等。
纽兰指出，罗伯特‧金在北京与朝鲜官员会面将针对粮食运输和监控问题，从而确保粮食提供给最需要的人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。