朝鲜称宁边核设施在运转 对美国发出警告

路透首尔9月15日（记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 朝鲜周二称，位于宁边的主要核设施在运转，并在提升核武器的“质量和数量”，“随时”可以使用核武器对付美国。

朝鲜2013年曾扬言将重启所有的核设施，包括已经被关闭的宁边核反应堆。

专家们指出，朝鲜上述言论意味着这是2013年以来朝鲜首次承认该设施在运转。

“包括铀浓缩工厂和5MW石墨慢化反应堆等宁边所有的核设施都被重新安排、改变或调整，并开始正常运转，”朝鲜中央通讯社援引朝鲜原子能机构负责人报导称。

“如果美国和其他敌对势力不断寻求对朝鲜实施鲁莽的敌对政策，表现不友善，朝鲜完全准备好随时用核武器对付他们。”

据报导，上述负责人指出，由于形势需要，朝鲜进行了创新以提升核武器的质量和数量。

中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称，中方坚持朝鲜半岛无核化。

“我们希望有关方在当前形势下，多做有利于维护半岛和地区和平稳定的事情，”洪磊称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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