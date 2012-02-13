美朝官员下周将在北京举行核会谈

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿2月13日电---美国国务院周一表示，美国和朝鲜官员下周将在北京会晤。华府希望借此判断朝鲜新领导人是否愿意控制该国核计划。
美国朝鲜政策特别代表戴维斯(Glyn Davies)和朝鲜外务省副外相金桂冠(Kim Kye-gwan)将在2月23日进行会谈。但分析人士表示，预计双方不会在核问题上取得任何进展。
朝鲜於2005年同意以放弃核计划换取经济援助。但自此，朝鲜已两次进行核试验，并表示存在铀浓缩项目。
下周的会谈将是双方在过去八个月中的第三次会谈，也是自金正日去世以来双方的首次会谈。
国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)对记者表示：“这是我们与朝鲜会谈的延续……以确认朝鲜是否准备践行2005年六方会谈共同声明及其国际义务，采取去核化的具体措施。”
“问题在於他们是否为恢复谈判准备就我们的要求作出回应，这也是我们希望在北京找到的答案。我们认为，这是确认他们立场的好时机。”
美国韩国经济研究所所长普瑞查德(Jack Pritchard)预计，会谈不会取得任何进展，但称朝鲜或寻求在4月中旬金日成诞辰100周年前从美国那里获得某种好处。
朝鲜很可能希望获得美国的粮食援助，但纽兰表示，粮食援助不是此次会谈的主要关注点。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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