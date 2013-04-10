美太平洋司令称有能力拦截朝鲜导弹

路透华盛顿4月9日（记者 Phil Stewart） - 美军太平洋司令部司令洛克利尔（Samuel Locklear）上将周二在国会表示，如果朝鲜发射导弹，美国有能力进行拦截，但如果预期轨迹显示导弹不具有威胁，可能不会实施拦截行动。

洛克利尔指出，美军认为朝鲜已经将数量不明的“舞水端”（Musudan）导弹移动至东海岸，该导弹的射程约为3,000-3,500公里。

一名美国政府官员匿名对路透表示：“我们的假设是朝鲜可能准备发射两枚导弹。”这和韩国媒体的报道相同。

洛克利尔表示，“舞水端”导弹的射程足以威胁关岛，但是无法威胁到夏威夷和美国本土。

“如果为了美国国土免于遭受导弹威胁，我当然建议采取行动（进行拦截）。如果为了我们的盟国免受威胁，我也建议进行拦截。”洛克利尔在国会听证会上说道。

当被问及是否建议拦截所有从朝鲜发射的导弹、无论轨迹如何时，洛克利尔表示“我不建议这么做”。

洛克利尔指出，美军认为金正恩比他的父亲和祖父更加难以捉摸，金正日和金日成似乎总会为挑衅想好“出路”。

“我不清楚他是否已经想好了出路。因此我认为当前的情况很具有挑战性。”洛克利尔说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。