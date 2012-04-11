白宫警告朝鲜若发射导弹将失去粮援

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透空军一号4月10日电---白宫周二警告朝鲜，朝鲜计划发射远程导弹，是公然违反其国际义务，将影响美国对朝食品援助。
朝鲜称，发射“银河３号”运载火箭，只是为了将一枚气象卫星送入太空。但此举将违反联合国制裁决议，该决议禁止朝鲜研发可携带核弹头的导弹。
白宫新闻秘书卡尼（Jay Carney）称：“朝鲜如果发射这枚导弹，显然将严重违背对联合国安理会两项决议的承诺。”
卡尼在陪同美国总统奥巴马出行途中告诉记者：“如果朝鲜继续进行上述挑衅，我们将继续与盟友合作制定对策，我们继续敦促对朝鲜有影响力的国家劝说朝鲜考虑其他道路。”
他拒绝透露下一步的对策，但明确表示，朝鲜发射导弹将失去美国对朝食品援助。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。