白宫警告朝鲜若发射导弹将失去粮援

路透空军一号4月10日电---白宫周二警告朝鲜，朝鲜计划发射远程导弹，是公然违反其国际义务，将影响美国对朝食品援助。

朝鲜称，发射“银河３号”运载火箭，只是为了将一枚气象卫星送入太空。但此举将违反联合国制裁决议，该决议禁止朝鲜研发可携带核弹头的导弹。

白宫新闻秘书卡尼（Jay Carney）称：“朝鲜如果发射这枚导弹，显然将严重违背对联合国安理会两项决议的承诺。”

卡尼在陪同美国总统奥巴马出行途中告诉记者：“如果朝鲜继续进行上述挑衅，我们将继续与盟友合作制定对策，我们继续敦促对朝鲜有影响力的国家劝说朝鲜考虑其他道路。”

他拒绝透露下一步的对策，但明确表示，朝鲜发射导弹将失去美国对朝食品援助。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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