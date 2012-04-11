美国称安理会须就朝鲜火箭发射作出“可靠回应”

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透联合国4月10日电---美国常驻联合国代表苏珊·赖斯(Susan Rice)周二表示，如果朝鲜违反联合国关於禁止其使用弹道导弹技术的决议，安理会应一致作出可靠回应。
赖斯对记者表示：“如果发生此事，安理会需召集会议并作出可靠回应。安理会成员均认为这是一种挑衅行径。”美国是安理会本月的轮值主席国。
朝鲜周二早些时候表示，该国准备继续推进其远程火箭发射计划。
此次发射将打破联合国对朝鲜的导弹研发制裁。
赖斯警告朝鲜在发射导弹问题上保持克制。
赖斯表示：“如果朝鲜不听劝阻，采取不妥、挑衅并违反其国际义务的行动，他们将日益孤立，并会像过去一样失败。”
她表示，安理会成员国近期始终在对朝鲜发射火箭的可能性进行非正式磋商。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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