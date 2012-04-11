美国称安理会须就朝鲜火箭发射作出“可靠回应”

路透联合国4月10日电---美国常驻联合国代表苏珊·赖斯(Susan Rice)周二表示，如果朝鲜违反联合国关於禁止其使用弹道导弹技术的决议，安理会应一致作出可靠回应。

赖斯对记者表示：“如果发生此事，安理会需召集会议并作出可靠回应。安理会成员均认为这是一种挑衅行径。”美国是安理会本月的轮值主席国。

朝鲜周二早些时候表示，该国准备继续推进其远程火箭发射计划。

此次发射将打破联合国对朝鲜的导弹研发制裁。

赖斯警告朝鲜在发射导弹问题上保持克制。

赖斯表示：“如果朝鲜不听劝阻，采取不妥、挑衅并违反其国际义务的行动，他们将日益孤立，并会像过去一样失败。”

她表示，安理会成员国近期始终在对朝鲜发射火箭的可能性进行非正式磋商。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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