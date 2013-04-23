朝鲜要求美国承认其核武器国家身份

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透首尔4月23日 - 朝鲜周二要求承认该国为核武器国家，驳回了美国的条件，即在会谈开始前同意放弃核武器计划。
朝鲜半岛数周以来呈现剑拔弩张的紧张局势，朝鲜最近几天开始对美韩对话的呼吁作出回应，表示愿意进行对话。
朝鲜《劳动新闻》(Rodong Sinmun)称美韩提出的条件是毫无根据和无法接受的。美韩要求朝鲜同意解除核武器，并暂停导弹发射。
《劳动新闻》称：“如果朝鲜要与美国对话，这必须是两个核武器国家间的对话，而不是一方强迫另一方去除核武器的对话。”
一名白宫发言人本月称，朝鲜需要展示出其放弃核项目以换取有意义会谈的诚意。
朝鲜2005年签署无核化协议，但随后反悔。朝鲜现在称核武器是一把“珍贵的宝剑”，绝不放弃。
朝鲜今年2月进行了第三次核试验，招致联合国的最新制裁，这也导致朝鲜威胁要对美国和韩国进行核打击。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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