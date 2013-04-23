朝鲜要求美国承认其核武器国家身份

(本文由路透中文网编译并提供)

路透首尔4月23日 - 朝鲜周二要求承认该国为核武器国家，驳回了美国的条件，即在会谈开始前同意放弃核武器计划。

朝鲜半岛数周以来呈现剑拔弩张的紧张局势，朝鲜最近几天开始对美韩对话的呼吁作出回应，表示愿意进行对话。

朝鲜《劳动新闻》(Rodong Sinmun)称美韩提出的条件是毫无根据和无法接受的。美韩要求朝鲜同意解除核武器，并暂停导弹发射。

《劳动新闻》称：“如果朝鲜要与美国对话，这必须是两个核武器国家间的对话，而不是一方强迫另一方去除核武器的对话。”

一名白宫发言人本月称，朝鲜需要展示出其放弃核项目以换取有意义会谈的诚意。

朝鲜2005年签署无核化协议，但随后反悔。朝鲜现在称核武器是一把“珍贵的宝剑”，绝不放弃。

朝鲜今年2月进行了第三次核试验，招致联合国的最新制裁，这也导致朝鲜威胁要对美国和韩国进行核打击。(完)