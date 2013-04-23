朝鲜要求美国承认其核武器国家身份

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透首尔4月23日 - 朝鲜周二要求承认该国为核武器国家，驳回了美国的条件，即在会谈开始前同意放弃核武器计划。
朝鲜半岛数周以来呈现剑拔弩张的紧张局势，朝鲜最近几天开始对美韩对话的呼吁作出回应，表示愿意进行对话。
朝鲜《劳动新闻》(Rodong Sinmun)称美韩提出的条件是毫无根据和无法接受的。美韩要求朝鲜同意解除核武器，并暂停导弹发射。
《劳动新闻》称：“如果朝鲜要与美国对话，这必须是两个核武器国家间的对话，而不是一方强迫另一方去除核武器的对话。”
一名白宫发言人本月称，朝鲜需要展示出其放弃核项目以换取有意义会谈的诚意。
朝鲜2005年签署无核化协议，但随后反悔。朝鲜现在称核武器是一把“珍贵的宝剑”，绝不放弃。
朝鲜今年2月进行了第三次核试验，招致联合国的最新制裁，这也导致朝鲜威胁要对美国和韩国进行核打击。(完)
(编译：靳怡雯 发稿：王凤昌)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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