美国考虑尽一切可能阻止朝鲜核试验

路透首尔4月17日电---美国太平洋司令部司令洛克利尔周二称，美国正在考虑“所有选择”以阻止朝鲜进行第三次核试验；日前朝鲜发射远程火箭遭到国际社会谴责。

联合国安理会周一谴责朝鲜上周五发射火箭，并警告称，如果朝鲜再次进行核试验，安理会将采取进一步措施。

洛克利尔表示，对於朝鲜的进一步挑衅，美国拥有一系列选择。

当被问及是否考虑对朝鲜核试验地点进行精确打击时洛克利尔说道，“我觉得评论如何采取进一步军事行动的并不合适，但是我可以告诉大家，我们与盟国继续考虑所有可能的选择。”

2月朝鲜与美国达成协议，暂停导弹和核试验，以换取粮食援助。但外界对国际观察员重返朝鲜的前景感到困惑。

朝鲜宣布发射远程火箭将一颗卫星送上太空，导致该协议失去意义。尽管朝鲜称有权进行太空研究，西方国家认为这是一次弹道导弹试验。

朝鲜宣布正在进行铀浓缩项目，武器专家称此举将令朝鲜可以从另一个方向生产核武器。根据2005年的国际去核协议，朝鲜暂停了宁边?项目。

美国和韩国官员表示，1994年核危机高峰期间，美国前总统克林顿曾考虑对宁边进行精确打击，後来朝鲜与美国签署能源协议，暂停了核活动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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