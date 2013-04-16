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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 11:37 BJT

美韩总统5月7日将会面共商半岛危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月15日 - 白宫周一称，美国总统奥巴马将于5月7日在白宫会见韩国总统朴槿惠，讨论经济和安全问题，包括“应对朝鲜(北韩)的威胁”。

“奥巴马总统和朴槿惠总统还将探讨广泛的经济和安全问题，包括继续朝鲜半岛无核化合作和应对朝鲜的威胁。”白宫在声明中称。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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