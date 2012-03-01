朝鲜暂停核试验 与美国改善关系

路透首尔3月1日电（记者 Jeremy Laurence/Jack Kim）---朝鲜新任领导人金正恩首次在国际事务上作出重大决定，与美国达成协议，此举可能增强其可信度。

朝鲜同意暂停核试验、终止远程导弹试射以及铀浓缩活动，并允许核观察员回到朝鲜。

美国和朝鲜周三发表的声明料将有助於恢复六方会谈。

但是几乎没有人相信金正恩有意放弃核计划，这是其父金正日统治的标志，也是与美国等国家进行讨价还价的极少筹码之一。

“长期来看，朝鲜希望达成武器限制协议，而非武器销毁协议。”韩国国民大学的Andrei Lankov说道。

“如果代价合适，并公开或暗地里被允许保留部分?或者核设施，朝鲜愿意停止核计划。”

美国国务卿希拉里称朝鲜的决定是“迈出了第一步”。

尽管朝美双方的协议包括部分食品援助内容，作出上述决定的关键性因素仍是朝鲜希望与美国实现关系“正常化”，以及为金正恩树立可信形象。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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