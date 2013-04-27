朝鲜称将审判在押的韩裔美国游客

路透首尔4月27日 - 朝鲜周六表示，韩裔美国游客肯尼斯·裴(Kenneth Bae)将因其对朝鲜“实施犯罪”面临审判。此举可能会进一步恶化朝鲜与美国的关系。

自去年年底以来，肯尼斯·裴一直被朝鲜收押。

现年44岁的肯尼斯·裴与其他五名游客在去年11月进入朝鲜北部港口城市罗津(RAJIN)，进行为期五天的参观活动，并自此一直遭到朝鲜警方的拘押。

朝中社称，肯尼斯·裴是11月3日进入朝鲜。

朝中社报道称：“在调查过程中，他承认自己犯下了旨在推翻朝鲜政权的罪行。”

“他的犯罪有据可查。”报道称其很快会被送上最高法院，“接受审判”。

前美国驻联合国大使理查森(Bill Richardson)1月访问朝鲜期间曾就肯尼斯·裴一事致信朝鲜官员，但他无法与肯尼斯·裴会面。

理查森多次访问朝鲜，其中包括为争取被朝鲜拘押的美国人获释作出努力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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