朝鲜称将审判在押的韩裔美国游客

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透首尔4月27日 - 朝鲜周六表示，韩裔美国游客肯尼斯·裴(Kenneth Bae)将因其对朝鲜“实施犯罪”面临审判。此举可能会进一步恶化朝鲜与美国的关系。
自去年年底以来，肯尼斯·裴一直被朝鲜收押。
现年44岁的肯尼斯·裴与其他五名游客在去年11月进入朝鲜北部港口城市罗津(RAJIN)，进行为期五天的参观活动，并自此一直遭到朝鲜警方的拘押。
朝中社称，肯尼斯·裴是11月3日进入朝鲜。
朝中社报道称：“在调查过程中，他承认自己犯下了旨在推翻朝鲜政权的罪行。”
“他的犯罪有据可查。”报道称其很快会被送上最高法院，“接受审判”。
前美国驻联合国大使理查森(Bill Richardson)1月访问朝鲜期间曾就肯尼斯·裴一事致信朝鲜官员，但他无法与肯尼斯·裴会面。
理查森多次访问朝鲜，其中包括为争取被朝鲜拘押的美国人获释作出努力。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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