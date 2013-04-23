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时事要闻 | 2013年 4月 23日 星期二 18:28 BJT

美国拒绝承认朝鲜核武器国家身份

路透日内瓦4月23日 - 朝鲜要求美国承认其核武器国家身份，美国周二坚决予以拒绝。

“朝鲜要求美国承认其核武器国家身份既不现实，也不可接受。”美国负责国际安全与防扩散事务的助理国务卿Thomas Countryman在日内瓦对路透表示。他也是不扩散核武器条约谈判美国代表团负责人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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