美国拒绝承认朝鲜核武器国家身份

路透日内瓦4月23日 - 朝鲜要求美国承认其核武器国家身份，美国周二坚决予以拒绝。

“朝鲜要求美国承认其核武器国家身份既不现实，也不可接受。”美国负责国际安全与防扩散事务的助理国务卿Thomas Countryman在日内瓦对路透表示。他也是不扩散核武器条约谈判美国代表团负责人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。