科威特石油公司预计未来几年原油需求上升而供应持平

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透阿布扎比11月19日 - 科威特国有能源巨头--科威特石油公司(KPC)执行长Nizar al-Adsani周四称，原油需求最终将上升，并预计中国经济成长将在未来几年恢复动能。
“原油需求将上升，投资的欠缺将推动供应趋平，所以油价将获得支撑，”他在迪拜举行的石油化工会议上表示。
Adsani称，预计未来几年油价仍将震荡，但关键问题是，美国页岩油生产对不断上升的油价反应速度有多快。
“页岩油生产会做何反应，这是关键所在，”他说。
他还指出，预计OPEC产油国将继续与非OPEC产油国竞争。(完)
(编译 刘秀红/李爽 审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。