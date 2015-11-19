科威特石油公司预计未来几年原油需求上升而供应持平

路透阿布扎比11月19日 - 科威特国有能源巨头--科威特石油公司(KPC)执行长Nizar al-Adsani周四称，原油需求最终将上升，并预计中国经济成长将在未来几年恢复动能。

“原油需求将上升，投资的欠缺将推动供应趋平，所以油价将获得支撑，”他在迪拜举行的石油化工会议上表示。

Adsani称，预计未来几年油价仍将震荡，但关键问题是，美国页岩油生产对不断上升的油价反应速度有多快。

“页岩油生产会做何反应，这是关键所在，”他说。

他还指出，预计OPEC产油国将继续与非OPEC产油国竞争。(完)