（更正）独家：毕马威因CFTC的会计错误撤销对其审计意见--文件(1月21日)

(更正：因英文原文有误，内文第二段数据应为“在2015年会计年度少报了1.94亿美元债务，前一年少报了2.12亿美元债务”，而非“在2014年会计年度少报了1.94亿美元债务，之后一年又少报了2.12亿美元债务”)

路透华盛顿1月20日 - 据路透看到的文件显示，负责监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会(CFTC)的会计账簿出现问题，而且还犯了个很严重的错误，由于这个错误太过严重，以致于审计机构撤销了近十年对CFTC的财务意见。

CFTC的审计方毕马威会计师事务所(KPMG)在文件中的估算显示，CFTC在2015年会计年度少报了1.94亿美元债务，前一年少报了2.12亿美元债务。每年少报的金额相当于CFTC年度预算2.5亿美元的逾75%。

据路透看到的CFTC与毕马威之间交换的一系列文件显示，CFTC管理层回应毕马威报告时称，它正在调查那是否违反了会计准则。他们还补充称，CFTC不认同毕马威的意见，并仍在等待另一官方的政府审计方的结果。

尚不清楚毕马威是何时发现这个问题的，但CFTC在答复中称，它曾在去年10月就这些有关会计的潜在问题知会毕马威。毕马威拒绝置评。

文件显示，存在争议的是，该机构租赁办公场所相关成本的入账方式。

与一些联邦机构不同，CFTC并没有自己的办公楼，而是在华盛顿、芝加哥、纽约及密苏里州堪萨斯城租用办公场所。租约通常为期数年。然而，CFTC在年度财务报表中只是计入一年的租金，而非租约期限内的全部成本。

CFTC发言人表示，该机构认为这是一个技术性会计问题，不会影响目前的租金支付或对债权人的偿债义务。

毕马威认为CFTC违反了美国采用的会计准则--公认会计原则(GAAP)。

毕马威还表示，CFTC也有可能违反了美国联邦政府的反超支法案(Anti-Deficiency Act)。该法案禁止政府机构负债或支出联邦资金超出预算。

毕马威发现的上述问题有可能加强对CFTC的审查。该机构因为支出问题已经遭到共和党人的诟病。(完)