中国消费者对电动车兴趣开始升温 期望售价更低--毕马威

路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。

毕马威与预致汽车谘询有限公司此前访问了中国220名新能源汽车车主和潜在买车人士，其中八成为年龄介乎30至35岁之间，以更深入了解消费者对中国汽车的喜好。

调查结果并显示，国家补贴和免费牌照也是购买电动车的主要因素，尤其是在实施限制车牌的人口稠密的城市，另外，潜在买车人士认为较低的维修保养成本和环保益处是他们购买电动车的主要原因。

选择新能源汽车的车主和潜在买车人士的主要推动因素是品牌意识，受访者对国际品牌和国内品牌均有认识。对车主来说，其他主要驱动因素是产品质素和专业服务，对潜在买车人士来说，则是新能源汽车技术的行业领导地位和成熟度。

毕马威中国汽车行业主管合伙人陈友合指出，“中国的消费者意识到需要改善技术去确保安全，不过，他们在如何看待电动车对他们以及对社会的作用方面，却有十分清晰的期望。简言之，电动车应满足他们的交通需要，例如往返交通和合理的充电速度，并且环保。”

此次调查还发现，目前新能源汽车的车主和潜在买车人士对有关电动车的共享经济抱持十分积极的态度。在有关从汽车共享服务中选择自驾电动车的问题上，65%的受访者同意他们会使用这个服务，但承认他们仍然会拥有自己的汽车。

预致汽车谘询有限公司创始人张豫指出，“新能源汽车的消费者对可行驶里程、充电速度和方便性等有清楚的期望，但他们对新能源汽车价格的期望却更为明确，大多数希望新能源汽车的价格与类似的燃油车价格相若或低于类似燃油车价格的125%。”

不过，现今新能源汽车的零售价格通常都高出类似传统汽车价格的两倍甚至三倍。对于汽车制造商而言，在2020年底逐步废除所有补贴之前，他们仅剩下四年时间去降低它们的成本，否则，在没有实施车牌限制的城市里，消费者可能不愿意购买新能源汽车。

周五正式启幕的上海国际车展上，新能源汽车无疑是最大亮点之一，除了通用、奥迪、比亚迪等老牌车企推出新款车型外，蔚来、前途等五家初创企业的新产品亦登台亮相，一并接受外界评判。

中国对于新能源车的扶持和补贴，以及技术的逐步完善，使得电动车成为外界打破汽车行业壁垒的最佳入口，大量社会资本正汹涌而入，争相打造新品牌。不过业内人士认为，未来电动车领域仍将经历大浪淘沙，仅有少数企业能够最终胜出。（完）