毕马威称中国中产阶级海外消费大增

路透香港1月22日 - 会计师行毕马威发布最新中国奢侈品调研报告显示,中产阶级海外旅游消费者人数显着上升,奢侈品牌需要考量其中国内地及其他海外旅游点的商业策略,以抓住中国奢侈品消费的环球市场.

报告指出,中国海外旅游消费者人数占受访者比例,由2008年的53%升至2012年的71%;当中大部分表示会在海外旅行时购买奢侈品,主要是化妆品、手表及手提包,并愿意支付溢价购买知名度高及流行的奢侈品牌,对欧洲传统品牌继续青睐有加.

毕马威中国合伙人兼亚太区零售和消费品业主管戴力行(Nick Debnam)称,随着中国到海外旅游的人数持续增加,奢侈品牌需要考量其中国内地及其他海外旅游点的商业策略.

"这不再单纯是在中国开展业务,抓住中国奢侈消费的环球市场亦十分关键.因此,企业需要针对中国市场以及中国游客调整品牌及营销策略."他说.

该项调研由毕马威委托调研公司TNS对中国24个城市共1,200名中产阶级消费者进行,对象介乎20-44岁,其中一线城市受访者月薪为7,500元人民币以上,其他城市的受访者月薪至少5,500元人民币.

报告指出,香港仍然是中国外游消费的首选地,其次为欧洲和日本,因香港的税费较低.以化妆品和香水为例,约60%受访者首选在香港、台湾及澳门购买.

数码媒体在中国奢侈品市场亦扮演着更重要的角色,大约70%的准消费者会最少每月一次在网上搜寻奢侈品;同时,受访者的网上购物意愿对比一年前亦大幅增加.

戴力行称,中国市场本身亦面对挑战,但仍然看到理想的发展.即使全球经济放慢,很多大型奢侈品牌仍然继续在中国投资,乃至将全球最大的营销活动放在中国举办.而另一个有趣趋势是中国本地新兴奢侈品企业开始创立自主品牌.(完)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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