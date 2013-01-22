毕马威称中国中产阶级海外消费大增

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透香港1月22日 - 会计师行毕马威发布最新中国奢侈品调研报告显示,中产阶级海外旅游消费者人数显着上升,奢侈品牌需要考量其中国内地及其他海外旅游点的商业策略,以抓住中国奢侈品消费的环球市场.
报告指出,中国海外旅游消费者人数占受访者比例,由2008年的53%升至2012年的71%;当中大部分表示会在海外旅行时购买奢侈品,主要是化妆品、手表及手提包,并愿意支付溢价购买知名度高及流行的奢侈品牌,对欧洲传统品牌继续青睐有加.
毕马威中国合伙人兼亚太区零售和消费品业主管戴力行(Nick Debnam)称,随着中国到海外旅游的人数持续增加,奢侈品牌需要考量其中国内地及其他海外旅游点的商业策略.
"这不再单纯是在中国开展业务,抓住中国奢侈消费的环球市场亦十分关键.因此,企业需要针对中国市场以及中国游客调整品牌及营销策略."他说.
该项调研由毕马威委托调研公司TNS对中国24个城市共1,200名中产阶级消费者进行,对象介乎20-44岁,其中一线城市受访者月薪为7,500元人民币以上,其他城市的受访者月薪至少5,500元人民币.
报告指出,香港仍然是中国外游消费的首选地,其次为欧洲和日本,因香港的税费较低.以化妆品和香水为例,约60%受访者首选在香港、台湾及澳门购买.
数码媒体在中国奢侈品市场亦扮演着更重要的角色,大约70%的准消费者会最少每月一次在网上搜寻奢侈品;同时,受访者的网上购物意愿对比一年前亦大幅增加.
戴力行称,中国市场本身亦面对挑战,但仍然看到理想的发展.即使全球经济放慢,很多大型奢侈品牌仍然继续在中国投资,乃至将全球最大的营销活动放在中国举办.而另一个有趣趋势是中国本地新兴奢侈品企业开始创立自主品牌.(完)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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