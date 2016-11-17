中国金融科技所获投资第三季按季升67% 至10亿美元--毕马威

路透香港11月17日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周四称，由风险资本支持的中国金融科技公司于今年第三季获得的投资比前一季增加67%，至10亿美元。

据毕马威与软件服务商CB Insights联合发表最新的金融科技业风投趋势季度报告显示，第三季中国金融科技融资交易共12宗，第二季则为13宗。同期全球由风投支持的金融科技融资金额则下降17%至24亿美元，交易活动则下降12%至178宗。

报告指出，投资者继续把焦点放在中国的支付和借贷领域，不过保险科技开始逐渐走强。中国已广泛接受并转向使用移动方式进行小规模的交易，一些零售商选择采用网上支付而不是使用现金。

报告又指出，随着银行和金融机构研究最佳的操作方式并密切关注跨国公司在这个领域的做法，区块链正变得炙手可热。毕马威中国合伙人张峻铭称，“风投投资者在亚洲的小型区块链技术公司投入了大量的资金，一些新兴公司已进入它们的第二或第三轮融资。”

报告显示，虽然亚洲的交易活动在第三季度跌至35宗，为五个季度以来低点，但流入由风投支持的公司的资金则按季增加50%至12亿美元，原因是中国的表现十分强劲。

毕马威中国合伙人麦高仕（James Mckeogh）说，关于在亚洲设立联营公司一事一直有很多的讨论，该行看到一些跨行业和跨地区的机构在联手合作，从基建的角度利用技术和资料去解决存在着的一些重大差异，例如，房地产开发商、银行和律师等正进行合作，以简化房地产买卖和融资上的流程。（完）