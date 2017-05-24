近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威

路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。

毕马威与Harvey Nash于2016年12月19日至2017年4月3日期间在86个国家和地区访问了4,498名首席资讯官（CIO）和技术领导人，为全球最大规模的IT领导人调查。

调查发现，84%的中国大陆地区CIO及三分之二的香港CIO认为技能短缺是他们面对的主要挑战之一，比例高于亚太区平均数68%和全球平均数62%。虽然大数据分析在中国大陆和香港被视作最为需要的技能之一，大约40%的大陆CIO还特地指出数位化和移动解决方案技能也极为需要。香港方面，技术架构（50%）和资讯技术规划（37%）也出现技能短缺情况。

毕马威中国资讯技术谘询总监司徒杰指出，“各公司目前都十分清楚自动化和数位化的好处。由于香港的业务流程人工和纸张作业的程度很高，不少公司都认为数位化劳动（digital labor）是可以把流程效率提高30%或以上的途径。”

在中国大陆，迅速变化的业务状况和技术进步正提升着CIO在促进创新和数位化方面的战略重要性。

毕马威中国合伙人黄灏称，为了充分把握新经济模式发展所带来的商机，许多中国公司正在实施以跨行业和跨地域为特征的业务多元化经营，而为应对日益复杂的日常营运和急速增长的业务规模，CIO将优先考虑在公司内建立起跨业务板块的协同效应以及有效管理资讯技术和创新的战略。

另外，调查发现，尽管三分之二全球CIO承认，他们的机构正由于前所未有的全球政治和经济不确定性而调整技术战略，但是89%的人仍维持或加大在创新方面的投资，包括数位化劳动。

提供持续稳定的信息技术、提高经营效率及改善业务流程是全球CIO指出的2017年首要任务。中国（包括香港）CIO与全球在这个看法上一样，但也指出节省成本亦是他们日常工作的首要任务之一。

与此同时，网路安全事故亦达到了历史高位，超过三分之一的亚太区资讯技术领导者表示他们的机构在过去24个月曾遭受过一次重大网路攻击。（完）