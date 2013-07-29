电信产业：KPN德国事业主管称，欧洲通讯市场将出现更多购并案--报导

路透柏林7月28日 - 荷兰电信集团KPN 旗下德国事业E-Plus主管周日接受德国《明镜》周刊采访时称，E-Plus售给西班牙电信(Telefonica) 料将带动欧洲移动通讯市场进一步整并。

KPN计划将旗下德国事业E-Plus以现金加股票的形式出售给西班牙电信，交易料在2014年上半年完成。

当被问及E-Plus与Telefonica Deutschland 的合并交易是否会引发欧洲通讯市场进一步整并时，E-Plus主管Thorsten Dirks对明镜周刊称，“是的，这是可以想见的。”

他并称，“欧洲有逾50家移动通讯运营商，我认为功能性竞争将使供应商大幅减少。”

E-Plus及西班牙电信旗下的O2 Deutschland在德国这个欧洲最大移动通讯服务市场争抢老三的地位，同时面临较大对手沃达丰(Vodafone) 及德国电讯 的艰苦竞争。(完)