韩国政府将2016年战略储备原油购买预算提高64%（更新版）

路透首尔1月26日 - 韩国能源部周二称，利用油价在低位的机会，将把2016年用于购买战略储备原油与油品的预算在2015年的基础上提高64%。

韩国能源部在一份声明中称，将2016年原油和油品购买预算定为900亿韩元(7,500万美元)，2015年则为549亿韩元。韩国是全球第五大原油进口国。

“鉴于2015年的低油价态势延续，我们已经制定了尽可能多的预算计划，以利用买入机会，”能源部在声明中说。

自2014年中期起，全球原油供应过剩拖累指标原油期货LCOc1 CLc1崩跌逾70%，中国与韩国等部分国家正在实施趁油价低廉之际提升库存的政策。

一名能源部官员表示，以今年的预算来看，韩国政府计划购买130万桶原油与12万桶汽油作为战略库存，不过实际数量可能因价格而异。

韩国国营的总库存容量为1.46亿桶。

根据能源部声明，目前政府持有9,260万桶原油与油品战略库存，打算至2025年前增加至1.07亿桶。

声明也表示，另有2,660万桶石油由国际开采商与贸易商持有、但储存于政府库存设施；国营的韩国国家石油公司(Korea National Oil Corp)也持有590万桶，用于支撑交易运作。(完)