穆迪上调韩国评级至历来最高的Aa2 展望为稳定

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔12月19日 - 评级机构穆迪周六表示，已将韩国的发行人及债信评级自Aa3上调至Aa2，为该国迄今最高评级；评级展望由正面调整为稳定。
“韩国的制度实力极强，将支撑该国持续进行结构性改革，进一步增进经济和财政韧性。”穆迪在声明稿指出。
穆迪并称，相比同类评级国家，韩国的经济和财政实力坚强，纵使面对疲弱的外部需求，也将可望继续保持强韧。
韩国企划政部一发言人Park Joon-kyu表示，评级上调对韩国经济是正面的。美国联邦储备委员会(美联储/FED)几天前甫决议升息。
“投资人将开始在新兴市场精挑细选，而这个评级举动显示韩国在这些经济体中体质强韧。”Park通过电话告诉路透。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。