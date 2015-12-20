穆迪上调韩国评级至历来最高的Aa2 展望为稳定

路透首尔12月19日 - 评级机构穆迪周六表示，已将韩国的发行人及债信评级自Aa3上调至Aa2，为该国迄今最高评级；评级展望由正面调整为稳定。

“韩国的制度实力极强，将支撑该国持续进行结构性改革，进一步增进经济和财政韧性。”穆迪在声明稿指出。

穆迪并称，相比同类评级国家，韩国的经济和财政实力坚强，纵使面对疲弱的外部需求，也将可望继续保持强韧。

韩国企划政部一发言人Park Joon-kyu表示，评级上调对韩国经济是正面的。美国联邦储备委员会(美联储/FED)几天前甫决议升息。

“投资人将开始在新兴市场精挑细选，而这个评级举动显示韩国在这些经济体中体质强韧。”Park通过电话告诉路透。(完)