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国际财经 | 2015年 6月 18日 星期四 10:32 BJT

MERS疫情爆发对韩国信用状况有负面影响--穆迪

路透首尔6月18日 - 穆迪周四称，韩国最近爆发的中东呼吸综合征(MERS)疫情，对该国信用状况产生负面影响，因疫情削弱消费者信心。

“疫情暴发对主权信用评等不利，因在内需已然疲软的情况下，这损及了消费者信心，而且有可能削弱刚刚开始的经济复苏，”穆迪在声明中称。

“出台刺激政策来应对相关经济影响，对评级可能也有负影响。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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