韩国将在月底前决定是否加入亚投行--企划财政部长官

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透首尔3月19日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国将在本月底之前决定是否会加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行)(AIIB)。
包括德国、英国和印度在内的20多个国家已经决定加入亚投行，而韩国官员最近几周就是否加入依然三缄其口。
崔炅焕是在首尔一次媒体活动间隙对记者作出上述表示的。
韩国最密切的盟友之一美国已经敦促各国在加入亚投行之前三思而行。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。