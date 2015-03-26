韩国称已决定寻求成为亚投行创始成员国

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透首尔3月26日 - 韩国周四表示，已决定寻求成为亚洲基础设施投资银行(AIIB)创始成员国地位，这是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。
韩国企划财政部在一份声明中称，亚投行的设立有助于对亚洲地区输送更多的投资，并能保持与现有多边开发银行的互补关系。
韩国企划财政部称，韩国已提出在亚投行治理结构和其它保障机制方面进行改进，而这些问题都已经有了明显的进步。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
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路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。