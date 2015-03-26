韩国称已决定寻求成为亚投行创始成员国

路透首尔3月26日 - 韩国周四表示，已决定寻求成为亚洲基础设施投资银行(AIIB)创始成员国地位，这是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。

韩国企划财政部在一份声明中称，亚投行的设立有助于对亚洲地区输送更多的投资，并能保持与现有多边开发银行的互补关系。

韩国企划财政部称，韩国已提出在亚投行治理结构和其它保障机制方面进行改进，而这些问题都已经有了明显的进步。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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