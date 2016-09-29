韩国企划财政部长官称反腐败法可能暂时抑制经济成长

路透首尔9月29日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四称，反腐败法的推出可能暂时会抑制经济增长，但还补充称，今年本国经济仍可能增长2.8%。

柳一镐向记者表示，周三生效的反腐败法是他在检视第三季经济成长时需要监测的一个因素。

该法律禁止政府官员、学校教师和记者收受超过一定金额的财物，接受宴请费用不得超过30,000韩元(27.36美元)。(完)