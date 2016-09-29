韩国企划财政部长官称反腐败法可能暂时抑制经济成长

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月29日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四称，反腐败法的推出可能暂时会抑制经济增长，但还补充称，今年本国经济仍可能增长2.8%。
柳一镐向记者表示，周三生效的反腐败法是他在检视第三季经济成长时需要监测的一个因素。
该法律禁止政府官员、学校教师和记者收受超过一定金额的财物，接受宴请费用不得超过30,000韩元(27.36美元)。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。