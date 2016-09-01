焦点：韩国8月出口在连降19个月后首现增长 因工作日增加

- 路透首尔9月1日 - 韩国政府周四公布数据显示，该国出口在连降19个月后，8月首迎反弹。但投资者不认为这是稳健复苏，因为增长的主要原因是工作日多出两天。

8月出口同比增长2.6%至401.3亿美元，进口略增0.1%至348.2亿美元，贸易顺差53亿美元。

这是出口自2014年12月来首次增长，进口自2014年9月以来首次增长。调查预测为出口增长0.6%，进口下降3.3%。

7月出口和进口分别下降10.3%和13.6%。

韩国13类主要出口产品多呈现增长，包括电脑、半导体和石化产品等。

“当扣除多出来的两个工作日的影响后，则贸易表现与7月类似，”三星证券资深分析师Stephen Lee表示。

今年8月有24个工作日，去年8月为22个。

“我们仍需观察这种涨势能否持续到年底。IT产品前景乐观，全球油价对贸易的影响将小得多，”Lee补充说。

韩国8月日经/Markit制造业活动萎缩速度为一年来最快，因产出和出口订单大幅下滑。8月新出口订单分项指数从7月的51.4降至48.6，降幅为今年最大。韩国与中国、德国和伊拉克的贸易减少是主要原因。

韩国产业通商资源部公布，该国8月对中国出口同比下滑5.3%，为2015年9月以来最小降幅。8月对美国和欧盟出口较上年同期均下降4.8%。

与此同时，韩国8月通胀率放缓至逾一年来最低，此前韩国暂时调降了电费。企划财政部表示，10月后通胀率料回到先前水平。

韩国统计局公布的数据显示，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，低于7月的上升0.7%，且为去年4月以来最低升幅。

8月CPI年增幅也远低于路透调查预估中值的升0.8%。

“如果光看通胀数据，央行或许看似有降息空间，但你还得把其他国家的政策以及家庭债务继续激增等因素纳入考虑。”LIG投资及证券分析师Kim Yu-kyum称。

“出口数据在当前更为重要。”

8月CPI较前月下降0.1%。

韩国上个月宣布下调7-9月期间的住宅电费。

这使得8月水电煤通胀率为下降12.6%，7月为降3.9%。

8月核心CPI较上年同期升幅放缓为1.1%，低于7月的升1.6%。核心CPI剔除了波动较剧烈的食品及燃料。

CPI、利率和消费者信心图表：link.reuters.com/hak95s

贸易数据图表：link.reuters.com/xef92t

(完)