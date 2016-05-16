韩国称日产操纵车辆排放测试数据 计划罚款并下令召回车辆（更新版）

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透首尔5月16日 - 韩国政府称，日产汽车(7201.T)操纵旗下“逍客”（Qashqai）柴油SUV的排放测试数据，打算对日产处以罚款并起诉其韩国业务的负责人。
韩国政府称，日产使用了作弊装置。
日产对此矢口否认。
“日产汽车从未非法操纵任何出产车辆（排放数据），车上没有使用过作弊装置。”日产韩国业务部门在声明中称。
韩国环境部称，计划对日产处以3.3亿韩元（279,920美元）罚款，并将要求日产召回所涉及的在韩国售出的814辆“逍客”。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。