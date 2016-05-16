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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 15:05 BJT

更新版 1-韩国称日产操纵车辆排放测试数据 计划罚款并下令召回车辆

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月16日 - 韩国政府称，日产汽车 操纵旗下“逍客”（Qashqai）柴油SUV的排放测试数据，打算对日产处以罚款并起诉其韩国业务的负责人。

韩国政府称，日产使用了作弊装置。

日产对此矢口否认。

“日产汽车从未非法操纵任何出产车辆（排放数据），车上没有使用过作弊装置。”日产韩国业务部门在声明中称。

韩国环境部称，计划对日产处以3.3亿韩元（279,920美元）罚款，并将要求日产召回所涉及的在韩国售出的814辆“逍客”。（完） 编译：李富强 发稿：朱淑珍

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