现代和起亚在美夸大油耗诉讼和解 补偿3.95亿美元

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透底特律12月23日 - 韩国现代汽车 (005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)的美国分公司周一表示，已就夸大汽车燃油经济性诉讼，与相关车主达成和解，将向后者支付总计3.95亿美元。
协议涉及大约600,000辆现代和300,000辆起亚2011至2013年款汽车的美国车主。
2012年11月，两家公司承认将单位汽油里程数夸大了至少每加仑一英里。此前美国国家环境保护局(EPA)发现，13款现代和起亚2011和2013年款汽车实际油耗与油耗标定不符。
两家公司各自的补偿金额将取决于有多少车主选择一次性补偿，而非“终生补偿”计划。根据“终生补偿”计划，车主将获得实际油耗与公司宣称油耗差额的补偿金。
现代估计其将支付总计约2.1亿美元的补偿金，而起亚料将支付1.85亿美元。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
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