现代和起亚在美夸大油耗诉讼和解 补偿3.95亿美元

路透底特律12月23日 - 韩国现代汽车 (005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)的美国分公司周一表示，已就夸大汽车燃油经济性诉讼，与相关车主达成和解，将向后者支付总计3.95亿美元。

协议涉及大约600,000辆现代和300,000辆起亚2011至2013年款汽车的美国车主。

2012年11月，两家公司承认将单位汽油里程数夸大了至少每加仑一英里。此前美国国家环境保护局(EPA)发现，13款现代和起亚2011和2013年款汽车实际油耗与油耗标定不符。

两家公司各自的补偿金额将取决于有多少车主选择一次性补偿，而非“终生补偿”计划。根据“终生补偿”计划，车主将获得实际油耗与公司宣称油耗差额的补偿金。

现代估计其将支付总计约2.1亿美元的补偿金，而起亚料将支付1.85亿美元。(完)

(编译 许娜；审校 张荻)

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