现代-起亚汽车预计今年全球销量增2.5% 为12年来最慢增速

路透首尔1月2日 - 韩国现代汽车(005380.KS)及其关联企业起亚汽车(000270.KS)计划2015年实现全球销量增长2.5%，产能制约以及市场复苏疲弱将使两家企业的扩张速度降至12年来最慢。

两家车企的总规模居全球第五，自2010年创纪录扩张之后，销售增速已见放缓，因工厂产能达到极限、且国内以及美国等主要市场竞争加剧。

现代汽车周二表示，将在中国新建两座工厂，为2012年以来首次建设新厂，但2016年之前无法投产。

两家公司的2015年销量目标为820万辆(现代占505万辆)，参与路透调查的五位分析师平均预估为827万辆。

两公司近年来给出的销售目标偏于保守，然后超额完成任务。2014年的目标为786万辆，实际上全年成长5.8%至800万辆，主要因中国和其他新兴市场表现强劲。

“我预计今年还会顺利完成销售目标。”现代汽车集团主席郑梦九周五在向员工的新年致辞中表示。

韩国一家智库表示，全球汽车市场今年预计将成长3.9%，略高于2014年的增速3.5%，因俄罗斯以外的新兴市场复苏抵消了欧美市场低迷的影响。

2014年现代汽车股价下挫29%，因当年获利不佳，且投资者反对该公司在首尔斥资100亿美元购入一处地产。起亚汽车股价下跌7%。韩国股市全年收低5%。(完)

(编译 洪曦; 审校 郑茵)

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