韩国延后取消瘦肉精牛肉进口禁令

路透首尔7月16日 - 韩国农业部官员周三表示，已将允许牛肉含有特定剂量瘦肉精的时间由7月中延后至8月，以最后底定该政策。

在中国的要求下，韩国先前已延后了原定6月放宽瘦肉精药剂政策的时间。

这位不愿具名的官员表示，韩国将允许进口瘦肉精含量1 ppb(十亿分之一)的牛腱、5 ppb的牛肝、10 ppb的牛肾。和路透先前报导相同。

韩国去年禁止美国牛肉进口逾两个月，因在两批船货中验出瘦肉精。许多亚洲和欧洲国家也禁止这类饲料添加剂，因担心会带来副作用。(完)

(编译 王冠中; 审校 许娜)

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