韩国延后取消瘦肉精牛肉进口禁令

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透首尔7月16日 - 韩国农业部官员周三表示，已将允许牛肉含有特定剂量瘦肉精的时间由7月中延后至8月，以最后底定该政策。
在中国的要求下，韩国先前已延后了原定6月放宽瘦肉精药剂政策的时间。
这位不愿具名的官员表示，韩国将允许进口瘦肉精含量1 ppb(十亿分之一)的牛腱、5 ppb的牛肝、10 ppb的牛肾。和路透先前报导相同。
韩国去年禁止美国牛肉进口逾两个月，因在两批船货中验出瘦肉精。许多亚洲和欧洲国家也禁止这类饲料添加剂，因担心会带来副作用。(完)
(编译 王冠中; 审校 许娜)
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