韩国一渡船发出呼救信号 海警称发现一人死亡（更新版）

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
（新增细节）
路透首尔4月16日 -韩国海岸警卫官员周三表示，一艘载有约470人的渡船在西南海域发生严重倾斜，并发出呼救信号，救援行动正在进行。
韩国电视新闻报导称，遇险渡船几乎完全沉没，船上乘客很多都是参加学校组织的旅游前往济州岛的学生。
YTN电视台报导称，正在沉没渡船上的338名中学师生全部获救。
海警称，正在下沉的渡船中发现一人死亡。
一名获救的乘客对YTN电视台说，渡船开始下沉前听到有大声撞击和异响。
该渡船亦载有汽车和卡车，能容纳约900名乘客。
船上一名乘客稍早对YTN电视说，一架营救直升机抵达船上。这名未确定身份的乘客语气平静，表示船上人员在船舱内，但难以保持平衡。
出事原因尚不清楚。事发海域昨夜有浓雾，导致许多前往相关岛屿的轮渡服务取消。
不过，新闻报导称，该海域能见度良好。(完)
(编译 杜明霞/侯向明； 发稿 路透中文网)
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