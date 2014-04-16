韩国一渡船发出呼救信号 海警称发现一人死亡（更新版）

（新增细节）

路透首尔4月16日 -韩国海岸警卫官员周三表示，一艘载有约470人的渡船在西南海域发生严重倾斜，并发出呼救信号，救援行动正在进行。

韩国电视新闻报导称，遇险渡船几乎完全沉没，船上乘客很多都是参加学校组织的旅游前往济州岛的学生。

YTN电视台报导称，正在沉没渡船上的338名中学师生全部获救。

海警称，正在下沉的渡船中发现一人死亡。

一名获救的乘客对YTN电视台说，渡船开始下沉前听到有大声撞击和异响。

该渡船亦载有汽车和卡车，能容纳约900名乘客。

船上一名乘客稍早对YTN电视说，一架营救直升机抵达船上。这名未确定身份的乘客语气平静，表示船上人员在船舱内，但难以保持平衡。

出事原因尚不清楚。事发海域昨夜有浓雾，导致许多前往相关岛屿的轮渡服务取消。

不过，新闻报导称，该海域能见度良好。(完)

(编译 杜明霞/侯向明； 发稿 路透中文网)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。