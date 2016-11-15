焦点：韩债收益率飙升 特朗普当选美总统及韩国内政治危机构成冲击

路透新加坡11月15日 - 自特朗普赢得美国总统大选后，指标韩国公债收益率升幅创下亚洲地区最大，令韩国成为该地区最脆弱的市场。

自美国大选结果出炉后，全球范围内新兴市场大跌，特朗普计划大力增加开支，美国公债收益率和美元因通胀预期加剧而飙升。

已经深陷国内政治危机的韩国尤其受到影响。如果特朗普践行其竞选承诺，依赖于海外投资组合的韩国市场可能会惊慌不已。

韩国国内生产总值(GDP)中有一半来自于出口，所以若美国的贸易政策加大保护主义色彩，韩国很容易受到冲击。特朗普曾表示，希望韩国等盟国加大在国防上面的支出，而这有可能推高韩国债券收益率。

韩国10年期公债收益率反映了这些担忧，该收益率飙升46个基点，与此同时韩元下跌近4%。自美国大选以来，韩国股市指标股指.KS11下跌约2%。

投资者称，围绕韩国总统朴槿惠的丑闻短期内是最大风险，美国债券收益率上升以及美国贸易和国防政策的可能调整，则是中期内的重大风险。

“更重要的是最近总统丑闻导致的政治动荡，这是韩国面临的最主要的短期风险，在这个问题得到解决前，对特朗普的忧虑仍是第二位的因素，”亨德森全球投资不包括日本在内的亚洲基金经理Sat Duhra称。

其他人称，美国政策可能调整带来的不安情绪已经影响到一些投资者。

“有关特朗普贸易政策细节的不确定性在打击投资者信心，对韩元构成下行压力，并损及韩股，”Moody's Analytics驻悉尼分析师Emily Dabbs表示。

“鉴于韩国以出口为主企业在国内的重要性，在国内需求仍乏力之际，这可能损及韩国经济增长。考虑到韩国企业的高负债程度，资本加剧流出亦将加大经济成长面临的风险。”

三星证券固定收益分析师Sur-bee Lee称，“美国大选以来新兴市场动荡将继续令韩元保持疲势。此外，对美联储加息及韩国央行可能降息的预期也打压韩元。”

分析师称，这很大程度上取决于特朗普是否会寻求修订与韩国签署的自由贸易协议(FTA)。

“如果特朗普要求大幅调整韩美自由贸易协议，当这些变化对韩国实质经济成长产生严重负面影响时，那么韩国债券收益率将急升，”首尔KB Investment and Securities固定收益分析师Kim Sang-hoon表示。

“除非美国政策明显变得不利...，否则明年上半年韩国债券收益率曲线将与美国公债曲线一道缓步上扬。”(完)