韩国追加预算旨在创造就业 而非刺激经济--青瓦台政策室室长

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月4日 - 韩国青瓦台政策室室长张夏成周日表示，韩国周一将宣布的追加预算旨在增加就业岗位，而非促进经济增长。
“这份追加预算并不是为了促进当前经济增长而定，而是为了正处于困境中的社会阶层而推出的；它将改善这些人的生活质量，”张夏成在新闻简报会上对记者表示。
他将韩国就业市场现状描述为“灾难性的”，不能置之不理。
韩国4月未经调整的总体失业率为4.2%，但15-29岁的年轻人失业率近来一直徘徊在两位数，令人担忧。
政府提议的追加预算必须获得国会批准。反对党议员已经表示，追加预算并不符合此类支出的法律要求，但总统文在寅坚定认为该预算案必须获得通过。
在全球市场对亚洲商品的需求反弹的推动下，韩国经济今年一直稳步改善。
经济增长的改善令市场更加坚定地认为，韩国央行的政策宽松周期已经结束，央行明年可能将开始政策正常化进程。
韩国目前的利率水平处于1.25%的纪录低位，且今年余下时间内料将维持在该水准。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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