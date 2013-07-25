朝鲜领导人金正恩出席朝鲜战争烈士陵园揭幕仪式

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透平壤7月25日 - 在朝鲜战争停火协议签署60周年前夕，朝鲜领导人金正恩周四出席了“祖国解放战争参战烈士陵园”揭幕仪式。
金正恩没有发表讲话，但众多出席仪式的人员表达了对敌人的无畏精神。陵园中的条幅上印着类似“光荣属于为解放祖国而战的战斗英雄们”的口号。
朝鲜将7月27日定为“朝鲜祖国解放战争胜利日”。朝鲜将朝鲜战争的爆发归咎于美军入侵。
在金敬姬(Kim Kyong-hui)和张成泽夫妇的陪同下，金正恩出席仪式，并受到了民众的热烈欢迎，其中有很多人的家属就埋在这座陵园中。现年67岁的金敬姬是金日成的女儿，她的丈夫张成泽被普遍认为是朝鲜的第二号人物，也是金正恩的政治导师。
这是金敬姬自5月以来的首次公开露面。金敬姬一度消失在公众视野之外引发韩国媒体对其患病的猜测。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。