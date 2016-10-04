焦点：韩国央行称美联储升息后 资金大举流出韩国的可能性不大

路透首尔10月4日 - 韩国央行周二表示，美国任何升息行动触发大规模资金流出韩国的可能性有限，而且该央行不会紧跟美国升息。

“考虑到韩国经济基本面、主权债评级和外汇储备，我们遭遇大规模资本外流的风险并不大，”韩国央行在议会听证会之前表示。

“即便发生了资本外流，我们认为国内银行也有充足的外汇流动性来抵御。”

韩国央行总裁李柱烈随后对议员表示，美联储升息将不会直接导致韩国升息。

“我们必须观察美联储升息后市场和经济的反应，然后再做出政策决定，”他称。

韩国央行表示，9月1-23日外资共计买入1.5万亿(兆)韩元(4.5298亿美元)韩国股票，9月1-22日债券持仓减少0.4万亿韩元。

韩国央行的政策利率目前处于纪录低点1.25%，自2014年8月以来已经降息五次。

就近期降息的影响置评时，韩国央行称降息协助支撑了增长动能。然而央行还称，降息尚未充分提振消费和投资。

韩国议员周二抨击央行未采取足够措施来控制家庭债务；自韩国央行的宽松周期开始以来，家庭债务出现暴涨。

李柱烈表示，央行的宽松政策并不单为支撑楼市。

“我们的政策必须惠及消费者，但这方面的成效还不够，因为利率和消费主义之间的联系有所削弱。楼市不是我们的重点，”李柱烈解释道。

韩国央行称，政策重点或将放在缓解暂时的经济放缓，并且管控政府落实企业和劳动市场结构性改革时对就业市场可能带来的压力。(完)