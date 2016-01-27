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国际财经 | 2016年 1月 27日 星期三 08:49 BJT

韩国央行总裁称需要更密切地审视和应对中国经济变化

路透首尔1月27日 - 韩国央行总裁李柱烈周三表示，需要针对中国经济形势变化进行更仔细的审视和更密切的应对。他认为中国经济的变化是导致年初股市与汇市剧烈震荡的主要原因。

“我感觉我们需要针对中国经济进行更密切的研究和应对，”他在央行发表公开讲话称。

“中国经济的动向已经能够影响全球经济的走向，”他说。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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