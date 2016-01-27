韩国央行总裁称需要更密切地审视和应对中国经济变化

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔1月27日 - 韩国央行总裁李柱烈周三表示，需要针对中国经济形势变化进行更仔细的审视和更密切的应对。他认为中国经济的变化是导致年初股市与汇市剧烈震荡的主要原因。
“我感觉我们需要针对中国经济进行更密切的研究和应对，”他在央行发表公开讲话称。
“中国经济的动向已经能够影响全球经济的走向，”他说。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。