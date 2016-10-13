焦点：韩国央行指出三星出口风险 称经济仍在复苏

路透首尔10月13日 - 韩国央行周四表示，三星电子(005930.KS)手机危机可能会削弱经济增长，但基本维持经济复苏仍未脱轨的看法。

该央行周四全票通过维持利率在1.25%不变的决定，之后该央行总裁李柱烈表示，今年的经济增幅料将达到2.7%，与该行7月做出的最新一次预估一致。

“第三季度增幅似乎达到了我们的预期，看起来达到我们的增幅预估也不太难，”李柱烈在新闻发布会上表示。

李柱烈解释道，央行货币政策委员会考虑了迄今为止经济逐渐复苏的态势、家庭债务继续快步增长的情况，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将升息的前景。

路透调查访问的24位分析师中，除一位之外，其余均预期韩国央行将维持利率在纪录低位1.25%不变，因央行委员们考虑到家庭债务急速增加的风险。

明年经济成长率预估从2.9%下修至2.8%，一如市场预期。

李柱烈称，韩国央行需要更多时间评估三星电子将盖乐世Note7手机下市对经济产生的影响。

他称，在周四经济成长修正中，三星问题已被纳入考量，但受时间限制，韩国央行不能反映眼前的最新变化。

越来越多的分析师预测，韩国央行可能按兵不动，或许在整个2017年都会如此，而美国利率有望上升。

“三星Note7事件或(行业)罢工形势将如何发展，仍有待观察，”三型证券固定收益分析师Lee Sur-bee称。

“譬如，如果Note7的溃败演变成出口危机，我们到2017年初才会知道，届时韩国央行可能再次转为鸽派立场。”

韩国央行政策委员会近来所持的基调，与之前数月相比更为强硬，因家庭债务激增，且9月通胀年率升至1.2%，为七个月来的最高，归因于消费复苏以及一些新鲜食品价格跳涨。

该行还强调，由于人口老龄化和劳动力体制僵化等结构性因素，与过去几年相比，降息对经济的影响减弱。(完)