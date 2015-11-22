韩国央行官员警告美联储加息可能威胁金融稳定性

路透旧金山11月20日 - 韩国央行货币政策委员会成员Joon-Ho Hahm周五表示，预期中的美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息可能威胁到包括韩国在内的新兴市场金融稳定。

“新兴市场经济体面对的与美联储即将加息相关的潜在风险和影响可能较大，韩国亦不会幸免，”Joon-Ho Hahm在为旧金山联储亚洲经济政策会议准备的讲稿中称。

“如果考虑到中国经济减速以及大宗商品价格进一步下跌等其他不稳定因素，美国即将开始的利率正常化，对新兴经济体的影响可能大于预期。”

美联储加息可能触发短期资本流出，“给我们的实体经济带来严重负面影响，”Ham说。金融稳定可能也受到威胁，因为韩国央行目前的低利率政策帮助提高了家庭负债。

他说，目前韩国央行认为银行业者可以消化突然加息以及房价下跌可能带来的冲击。

但他表示，韩国央行一直在货币政策中纳入金融稳定性考量，以确保经济有适当的缓冲。

他说，一个办法就是在制定央行通胀目标时考虑金融稳定性问题，另一个就是在制定产出目标时考虑到这些风险。

他还指出，“我们还需要对意料之外的影响非常警惕”，其中包括通胀预期减弱。(完)