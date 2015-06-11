韩国央行降息25个基点至纪录低位1.5% 以防MERS疫情冲击经济

路透首尔6月11日 - 韩国央行周四降息25个基点至纪录低位1.50%，以冲抵中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发对经济可能造成的潜在损害。

该央行的一位官员宣布了货币政策委员会的降息决定，但没有做详细说明。央行总裁李柱烈将在0220GMT时举行记者会。

这是央行在不到一年内第四度降息，也是当前降息周期从三年前开始以来的第七次。

在路透访问的28位分析师当中，15位预测韩国央行周四将降息25个基点，将利率降至纪录低点1.50%，而其余13位分析师则预测利率维持不变。

自5月底通报第一例中东呼吸综合征(MERS)病例以来，已出现九个死亡病例，引发公众不安，令支出受到打击。数千名民众受到隔离，数百所学校停课。(完)

(编译 白云/陈宗琦；审校 王兴亚/李婷仪)

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