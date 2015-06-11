韩国央行降息25个基点至纪录低位1.5% 以防MERS疫情冲击经济

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔6月11日 - 韩国央行周四降息25个基点至纪录低位1.50%，以冲抵中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发对经济可能造成的潜在损害。
该央行的一位官员宣布了货币政策委员会的降息决定，但没有做详细说明。央行总裁李柱烈将在0220GMT时举行记者会。
这是央行在不到一年内第四度降息，也是当前降息周期从三年前开始以来的第七次。
在路透访问的28位分析师当中，15位预测韩国央行周四将降息25个基点，将利率降至纪录低点1.50%，而其余13位分析师则预测利率维持不变。
自5月底通报第一例中东呼吸综合征(MERS)病例以来，已出现九个死亡病例，引发公众不安，令支出受到打击。数千名民众受到隔离，数百所学校停课。(完)
(编译 白云/陈宗琦；审校 王兴亚/李婷仪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。