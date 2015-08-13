韩国央行维持利率在纪录低点1.5%不变 等待更多进展

路透首尔8月13日 - 韩国央行周四维持政策利率在纪录低位1.50%不变，符合外界普遍预期。该央行需要评估以前降息行动对经济的影响，并等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息。

韩国央行媒体官员未对货币政策委员会的决定作详细说明。总裁李柱烈将于0220GMT举行记者会。

路透此前访问的27名分析师均预测韩国央行本周将按兵不动，而且多数分析师预期利率将保持在目前水准直至年底。

“我们预计韩国央行将维持利率稳定直至年底，”东部证券固定收益分析师Moon Hong-cheol说。

“中国对人民币贬值可以作为韩国央行降息的理由之一，但如果降息，还需要满足其它条件。”

由于韩国央行的决定在普遍意料之中，市场没有太大反响。

而是把焦点放在中国人行即将举行的新闻发布会，欲从中观察人行对其本周一次性贬值人民币2%的解释。

韩国央行去年四度降息，最近一次是在今年六月。因出口疲弱和内需不振拖累了经济。

如今市场预计，随着美国央行可能进行近十年来的首度升息，韩国央行未来数月将按兵不动。韩国决策者已经表示，就算美国升息，对韩国金融市场的影响也将有限。(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 张涛/白云)

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