韩国央行维持利率在纪录低点1.5%不变 等待更多进展

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔8月13日 - 韩国央行周四维持政策利率在纪录低位1.50%不变，符合外界普遍预期。该央行需要评估以前降息行动对经济的影响，并等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息。
韩国央行媒体官员未对货币政策委员会的决定作详细说明。总裁李柱烈将于0220GMT举行记者会。
路透此前访问的27名分析师均预测韩国央行本周将按兵不动，而且多数分析师预期利率将保持在目前水准直至年底。
“我们预计韩国央行将维持利率稳定直至年底，”东部证券固定收益分析师Moon Hong-cheol说。
“中国对人民币贬值可以作为韩国央行降息的理由之一，但如果降息，还需要满足其它条件。”
由于韩国央行的决定在普遍意料之中，市场没有太大反响。
而是把焦点放在中国人行即将举行的新闻发布会，欲从中观察人行对其本周一次性贬值人民币2%的解释。
韩国央行去年四度降息，最近一次是在今年六月。因出口疲弱和内需不振拖累了经济。
如今市场预计，随着美国央行可能进行近十年来的首度升息，韩国央行未来数月将按兵不动。韩国决策者已经表示，就算美国升息，对韩国金融市场的影响也将有限。(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 张涛/白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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