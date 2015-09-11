韩国央行在美联储会议之前维持利率不变 符合市场预期

路透首尔9月11日 - 韩国央行周五维持政策利率不变，符合外界普遍预期。该央行需要评估今年两次降息行动对经济的影响，并等待美联储的升息决定。

媒体官员宣布，央行货币政策委员会决定维持指标利率在1.50%不变，但未详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT举行记者会。

在投资者等待美联储下周为期两天的政策会议之际，市场仍保持谨慎。美联储或将在下周会议上升息，而这可能会限制韩国央行的选择。

“今年年内很难进一步降息。但由于预计经济在明、后两年都不会改善，所以降息的可能性总是有的，”新韩金融投资公司的固定收益策略师Park Hyung-min表示。

“如果美国今年升息，韩国央行因担心资本外流从而不大可能降息。他们可能采取保守立场，决定维持利率不变。”

路透访问的31名分析师中，有30名预计周五维持利率不变。多数受访者预计韩国央行将暂时按兵不动，三分之一预计今年会再次降息。

韩国央行今年两次降息各25个基点，以保持经济复苏动力，但国际需求疲软的拖累，让这个目标很难实现。

韩国最大的贸易伙伴国中国经济放缓也让决策者为难，韩国约有四分之一的出口销往中国。

近期数据显示，随着韩国经济走出中东呼吸综合征(MERS)疫情的阴影，内需有所好转，但政府表示，复苏步伐仍然疲软。

预计再次降息的人士表示，有必要出台更宽松的政策来提振增长，其他人则担心家庭债务快速增长，限制支出能力，从而在长期给经济增长拖后腿。

利率及消费者物价指数(CPI)图表：(link.reuters.com/hak95s)(完)

(编译 王颖/王丽鑫；审校 白云/王兴亚)

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