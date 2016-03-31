韩国央行料选出两家本地银行担任人民币-韩元交易清算行

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透首尔3月31日 - 知情消息人士周四对路透表示，在上海推出人民币-韩元直接交易市场之前，韩国央行料将在4月初选出两家本国银行，担任清算银行。
央行和政府官员曾表示，人民币-韩元直接交易市场将于6月30日前推出。韩国本地银行提交成为清算行的申请本周早前已截止，消息人士表示，竞争相当激烈。
近几周本地银行相当关注这一公告。目前暂不清楚央行将选出几家清算行以及会在何时对外宣布。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。