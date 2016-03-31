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国际财经 | 2016年 3月 31日 星期四 11:13 BJT

韩国央行料选出两家本地银行担任人民币-韩元交易清算行

路透首尔3月31日 - 知情消息人士周四对路透表示，在上海推出人民币-韩元直接交易市场之前，韩国央行料将在4月初选出两家本国银行，担任清算银行。

央行和政府官员曾表示，人民币-韩元直接交易市场将于6月30日前推出。韩国本地银行提交成为清算行的申请本周早前已截止，消息人士表示，竞争相当激烈。

近几周本地银行相当关注这一公告。目前暂不清楚央行将选出几家清算行以及会在何时对外宣布。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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