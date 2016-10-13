韩国央行官员称三星盖乐世Note7问题料不会打击GDP增长

路透首尔10月13日 - 韩国央行周四称，三星电子(005930.KS)停售盖乐世Note7智能手机的决定不会影响到韩国今年的国内生产总值(GDP)增长情况，不过也存在风险。

“据我们所知，三星每年生产4亿部手机，其中仅有不到3,000万部是在韩国生产，”韩国央行官员Chang Min称。

“不能说韩国经济就不会受到影响，因为Note7属于高端手机，一些零部件有可能会在本土生产。但我们认为，Note7问题不会拉低韩国GDP增速。”(完)