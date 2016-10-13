韩国央行官员称三星盖乐世Note7问题料不会打击GDP增长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月13日 - 韩国央行周四称，三星电子(005930.KS)停售盖乐世Note7智能手机的决定不会影响到韩国今年的国内生产总值(GDP)增长情况，不过也存在风险。
“据我们所知，三星每年生产4亿部手机，其中仅有不到3,000万部是在韩国生产，”韩国央行官员Chang Min称。
“不能说韩国经济就不会受到影响，因为Note7属于高端手机，一些零部件有可能会在本土生产。但我们认为，Note7问题不会拉低韩国GDP增速。”(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。