韩国央行连续第五个月按兵不动 因担忧政治不确定性

路透首尔11月11日 - 韩国央行周五连续第五个月维持政策利率不变，一如外界广泛预期，因全球不确定性增强及涉及总统朴槿惠的政治丑闻，可能意味着国内经济前路坎坷。

本周稍早的美国总统大选中特朗普意外获胜构成长期风险，韩国央行将需要慎重关注。

韩国央行一名媒体官员表示，央行货币政策委员会维持指标利率在1.25%的纪录低点不变，但未详细说明。央行总裁李柱烈定于0220GMT举行记者会。

路透此前访问的27名分析师中，有26人预期央行将按兵不动，只有一人预计会降息至1.0%。

“特朗普执政后，美国通胀率可能会回升，导致(美联储)以更快的步伐加息。如果美国比预想的更快开始收紧政策，这将影响韩国经济，”Kiwoom Securities分析师Seo Sang-young表示。

Seo表示，因此一直到2017年底利率都将维持不变。

韩国央行今日决议一如普遍预期，市场基本上未受影响。

韩国经济正在循序复苏，但遭遇一些不利因素，例如该国航运和造船业持续进行重整，料将造成不少工作岗位流失。

特朗普的政策也引发对全球贸易保护主义高涨的担忧，那可能将使得三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)等韩国主要出口商受到特别沉重的打击。

这将让已然受创严重的出口雪上加霜。由于全球需求减弱，过去两年来的多数时间韩国出口都在下跌，复苏面临阻力。(完)