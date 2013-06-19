朝鲜外交高官访华意在修复中朝关系--专家

路透北京6月19日（记者 Michael Martina） - 专家称，朝鲜第一副外相金桂冠与中国外交部副部长张业遂的对话不太可能让朝鲜在核项目上作出让步，更可能意在修复中朝关系。

北京大学国际关系学院教授王栋表示，朝鲜通过寻求与不同国家展开对话，试图在朝鲜必须去核化这个国际共识上找到漏洞。

“如果中国的立场还是很坚定，他就明白啦，没有任何loophole（漏洞）可以exploit（钻），”王栋说道。

“但是他一定要知道鱼和熊掌不可兼得，这个信息我想中国还是会再去跟朝鲜强调，”王栋指的是朝鲜拒绝放弃核武器，但同时试图修复与各大国的关系。

清华-卡内基全球政策研究中心核政策专家李彬认为，朝鲜没有准备好与中国探讨其核项目问题。

李彬表示，现在朝方意识到中国对制裁措施非常认真，也很愤怒。他猜测朝方来北京的目的是防止两国关系恶化。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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