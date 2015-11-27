韩国SK海力士称拒绝清华紫光的合作提议（更新版）

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔11月27日 - 韩国芯片制造商--SK海力士(000660.KS)一名发言人周五表示，公司收到清华紫光提出的合作提议，但予以拒绝；其未提供更多细节。
该发言人还拒绝就媒体报道置评，之前有报道称清华紫光提议收购该公司20%股权。
清华紫光发言人称，公司对于媒体报道的提议并不知情。
SK海力士周三和周四两天累计涨8.4%，但截至周五0214 GMT已下跌0.6%，而同一时间的韩国指标股指.KS11上涨0.1%。
消息人士曾表示，清华紫光今年稍早向美光科技(MU.O)发起230亿美元非正式收购要约，被后者领导层断然拒绝，不过中方尚未放弃达成交易。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。