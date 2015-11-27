韩国SK海力士称拒绝清华紫光的合作提议（更新版）

路透首尔11月27日 - 韩国芯片制造商--SK海力士(000660.KS)一名发言人周五表示，公司收到清华紫光提出的合作提议，但予以拒绝；其未提供更多细节。

该发言人还拒绝就媒体报道置评，之前有报道称清华紫光提议收购该公司20%股权。

清华紫光发言人称，公司对于媒体报道的提议并不知情。

SK海力士周三和周四两天累计涨8.4%，但截至周五0214 GMT已下跌0.6%，而同一时间的韩国指标股指.KS11上涨0.1%。

消息人士曾表示，清华紫光今年稍早向美光科技(MU.O)发起230亿美元非正式收购要约，被后者领导层断然拒绝，不过中方尚未放弃达成交易。(完)